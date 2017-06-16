Pendik’te en renkli iftar

Çeşitli mahallelerden gelen binden fazla çocuk renk renk balonların ve gösterilerin eşliğinde coşkulu bir Ramazan akşamı yaşadı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çocuk İftarı geleneğini sürdüren Pendik Belediyesi, devlet koruması altında olan çocuklarla çeşitli mahallelerde yaşayan öksüz, yetim ve mağdur ailelerin çocuklarına yönelik iftar programı düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Camii etkinlik alanındaki iftar çadırı, bu kez renk renk balonlarla süslendi. Çocuk menüsünün hazırlandığı iftar yemeğine dondurma ve onların sevdiği tatlar da eşlik etti. Nasrettin Hoca, Karagöz-Hacivat ve çocukların sevdiği çeşitli kahramanların eşlik ettiği iftar programı, binden fazla çocuğa neşe dolu bir akşam yaşattı.

“Çocukların hafızasında güzel Ramazanlar yer etsin”

Programda çocuklarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, her gün bir sosyal dayanışmayı gerçekleştirerek çeşitli gruplarla iftar sofralarında buluştuklarını belirtti. “Bu iftarı da çocuklarımızın saf ve temiz yürekleriyle paylaşmak bize mutluluk veriyor” diyen Başkan Şahin, “Onların hafızalarında Ramazan’a dair güzel hatıralar kalsın istiyoruz. Burada iftar sofrasında coşkuyla Ramazan ruhunu yaşarken yandaki Ramazan Sokağımızda da pamuk şekerinden çeşitli geleneksel tatlara kadar birçok ürünü de hazır halde tutuyoruz ki çocuklarımız bunları tanısın ve tadını alsın” dedi.