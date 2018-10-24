Pendik'te hastanenin deposunda yangın paniği

Pendik'te özel bir hastanenin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince alevler ve dumanlar hastanenin içine sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Pendik Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi Zıpkın Sokak üzerinde bulunan özel bir hastanenin depo kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hastane içine de sıçrama olasılığı paniğe neden oldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, alevler ve dumanlar hastanenin içine sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangından dolayı hastane personeli ve hastalar zarar görmedi.