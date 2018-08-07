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07 Ağustos 2018 15:14

Pendik’te kardeşini öldüren şahıs yakalandı

Pendik’te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pendik’te kardeşini öldüren şahıs yakalandı

07 Ağustos 2018 15:14

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, geçtiğimiz 22 Temmuz’da Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adresteki evde yaşayan Feramuz G.’nin yanına ağabeyi Şehmuz G. geldi. İki kardeş arasında bir süre sonra alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey yanındaki tabancayla kardeşi Feramuz G’ye ateş etti. Ateş açılması sonucu ağır yaralanan kardeş G., hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.


Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın Sultanbeyli’de bir evde saklandığını tespit etti. Eve dün operasyon düzenleyen polis, şahsı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.




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