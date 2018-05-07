Pendik’te kaybolan 2 yaşındaki kız için vatandaşlar seferber oldu

Küçük kız camiden yapılan anons sayesinde 2 kilometre ötede duyarlı bir vatandaş tarafından bulundu. Kızlarının bulunduğunu duyan aile sevinç çığlıkları atarak gözyaşı döktü.

Olay, 5 Mayıs Cumartesi günü Pendik Kaynarca Mahallesi Bahattin Velid Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında kendilerine ait minibüsle bir aile boncuk satmaya geldi. Araçlarını park edip müşteri beklemeye başlayan ailenin 2 yaşındaki kızı Zehra Tatlıbay, anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak minibüsten çıkıp, oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra kızlarının minibüste olmadığını fark eden aile telaş içinde kızlarını aramaya çıktı.

Küçük kızı bulmak için camiden anons yaptılar

Kızlarını bulamayacağını anlayan anne ve baba polis ekiplerine ihbarda bulunup, yakınlarında olan bir camiden anons yaptırdı. Cami cemaati ve anonsu duyan duyarlı vatandaşlar küçük kızı aramak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de küçük Zehra’yı bulmak için yakındaki dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Küçük kız 2 kilometre uzaklıkta bulundu

Camiden yapılan anonsu duyan bir kişi küçük kızı 2 kilometre ötede bularak polis merkezine götürüp teslim etti. Kızlarının bulunduğunu öğrenen aile sevinç gözyaşları döktü. Apar topar polis merkezine giden aile kızlarına kavuşmanın sevinci ile gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bayağı yürümüş ayağında ayakkabıları yoktu”

Küçük Zehra’nın nasıl bulunduğunu anlatan İskender Yıldırım, “Baya bir yürümüş. Ayağında ayakkabıları falan yoktu. İlk önce başka bir vatandaş gördü. Onunla beraber biz aldık. Daha sonra polise haber verdik. Sivil memurlar geldiler. Belki telaşe ile arayan falan vardır diye orada biraz ailesini aradık. Daha sonra arayan birisini göremeyince sivil memurlar alıp arabaya bindirdi. Bize de polis memurları soran falan olursa Çınar Dere Polis Karakoluna götürüyoruz dedi. O sırada da biz ’camide çocuk kayboldu’ diye anons duyduk. Ben oradan buraya gelerek biz çocuğu sivil polislere verdik gidip oradan alabilirsiniz dedik. Burada da ailesi vardı zaten haber vermiş olduk” dedi.