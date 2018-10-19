Pendik'te kedi kurtarma operasyonu

Pendik'te bir sitenin havalandırma borusuna sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde, Pendik bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sitede bulunan güvenlik görevlisi kedi sesi duydu. Bir süre sonra sesin bodrum katında bulunan havalandırma borusundan geldiğini anlayan görevli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin sesini duyunca boruyu sökerek kurtarma çalışması başlattı. Ekipler borunun her iki ucuna da ışık tutarak kedinin nereye sıkıştığını bulmaya çalıştı. Bir süre sonra kedi kendiliğinden çıkarak kimseye görünmeden gözden kayboldu.