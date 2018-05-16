Pendik’te Kudüs protestosu

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve İsrail Askerlerinin Gazze’de bulunan Filistinli halka silahlarla ateşe açarak katliam yapmasını protesto etmek isteyen vatandaşlar kılınan ilk teravih namazı sonrası bir araya geldi. Namaz sonrası toplanan grup sloganlar atarak alınan kararı ve yapılan katliamı protesto etti.

“Kudüs’ü biz kurtaracağız”

Protestoya katılan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin “Siz ekonomik olarak güç olmadıkça, siz bilim olarak, teknoloji olarak, sanat olarak güç olmadıkça Kudüs’ü fetih edemezsiniz kardeşlerim. Bunun için mücadele etmeliyiz kardeşlerim, keşke Kudüs’ü yarın fetih edebilsek ama tarihte böyle bir şey yok kardeşlerim. Azıcık tarih okuyalım, bu gün eve gidince ilk işimiz Kudüs’le ilgili bir kitap alalım ve Kudüs’ü okuyalım. Kudüs’ü fetih etmek için Selahattin Eyyubi Kudüs’ü ezberledi. Allah’ın izni ile Kudüs’ü biz kurtaracağız, Kudüs’ü biz fetih edeceğiz ama Kudüs’ü fetih etmek için önce kendi gündemimizi halletmemiz lazım. Kudüs’ü bizden alanları, Kudüs’ü işgal edenleri tanıyacağız ve onların mekanlarına aynısını Kudüs’ü almak için aynısını yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Pendik Müftüsü Hüseyin Baş’ın duası ile protestolar sona erdi.