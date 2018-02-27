Pendik’te okuma yazma seferberliği

Pendik’te katılım beklenenden yüksek oldu. Başvuranların sayısı bin 500’ü geçince ilk ders zili planlanandan iki hafta erken çaldı.

Pendik Kaymakamlığı, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin organize ettiği “okuryazarlık seferberliği”nde ilk ders düzenlenen törenle gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı çağrıya kulak veren Pendik halkı, kursa yoğun ilgi gösterdi. Müracaat sayısının şimdiden bin 500’ü geçmesi üzerine 5 Mart’ta açılması planlanan kurs erkene alındı. Pendik Belediyesi Velibaba Akşemseddin Kültür Merkezi’nde başlayan kursun açılışında katılımcılara kitap, defter ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. İlk dersin Kaymakam İlhan Ünsal tarafından verildiği kursun açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Pendik Belediye Başkan Yardımcıları Cevat Yaman ve Sami Divleli de katılarak katılımcılara destek verdiler.

Beklenenden fazla katılım var

İlçede yaşayan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun okuryazar olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, “700 bin nüfuslu ilçemizde 10 bin vatandaşımızın okuryazarlığı yok. Bu göz önünde bulundurulduğunda ilçemizde şimdiden bin 500’ü aşkın müracaat yapılmış. Açıkçası bu kadar yoğun katılımı beklemiyorduk” dedi.