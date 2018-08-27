Pendik’te parkta oynarken silahlı saldırıya uğrayan çocuk konuştu

Küçük kız, o gün yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Pendik’te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etmişti. Kurşun yağmuruna tutulan 7 yaşındaki Hiranur Demircan da saldırıda sırtından vurularak ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan minik kız sırtındaki kurşunla yaşamaya çalışırken, yaşanan o anlar kameralara yansımıştı. Hiranur Demircan, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Sırtına kurşun isabet eden 7 yaşındaki Hiranur Demircan, “Paten sürüyordum, bir de kaydırakta kaymıştım. Sonra biz ses yapınca adam bize kızmıştı. Aşağıda yer var orada niye oynamıyorsunuz dedi. Biz de aşağı iniyorduk. Sırtıma kurşun isabet etti, ateş etti. Hissedince annemin yanına gittim. Annem baktı. Koca bir delik açılmış, sonra komşular beni hastaneye götürdü” dedi.

Çocuğun babası Hasan Demircan ise “Bayramın birinci günü biz kurban ile alakadar olurken oldu. Çocuklar öğlen parka çıkıyorlar, oyun oynuyorlar. Parkta oynadıkları esnada dışarıdan birisi ses yapmayın, gürültü yapmayın diye bağırıyor. 3-5 dakika sonrada bir ses geliyor. Bizin kız sırtında bir ağrı hissediyor. Elini atıyor, kan diyor. Koşarak yukarı çıkıyor. Komşular alıyor hastaneye götürüyor. Çocuklar yan taraftaki pencerenin hareket ettiğini görüyor. Hatta ateş edildiğini gören var. Şu karşımızdaki sol taraftaki pencereden ateş edildiği söyleniyor. Ortopedi ve çocuk cerrahi baktı kızımıza kemiği delip geçmiş, kas dokusunun içerisinde ciğere 2 santim kala.Mermi içerisinde vücudunun hayati tehlikesinin olmadığını ve merminin vücut içerisinde dolaşmayacağını söylediler. Ama plastik cerrah mutlaka baksın dediler. Biz şimdi plastik cerrah için kendisini kontrole götüreceğiz” şeklinde konuştu.