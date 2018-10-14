Pendik'te paten yarışı renkli görüntülere sahne oldu

İstanbul Pendik'te “Cumhuriyet Kupası” etkinlikleri kapsamında paten yarışı düzenlendi. Yarışmacıların mücadele esnasında yere düşmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Pendik Belediyesi, “Pendik Cumhuriyet Kupası” etkinlikleri kapsamında çocuklara ve gençlere açık paten yarışı düzenledi. Paten sevdalısı bin gencin katıldığı yarışta kıyasıya mücadele vardı. Patenleriyle yarışmak üzere İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bin patenci Pendik'te bir araya geldi. Yarışma esnasında yağmurdan dolayı ıslanan yolda bazı patenciler kayarak düştü. Bitiş çizgisine sonra gelen bazı patenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan patencileri ise aileleri teselli etti. 8-18 yaş arası 5 kategoride gerçekleşen yarışmada ilk 10'a girenlere paten ile bisiklete hediye edildi.

Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki yarışmanın startını veren Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Gençlerimiz çok hareketli, çok dinamik biz de onları bu dinamizme katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bisiklet yarışmalarımıza kültür sanat etkinliklerimize, fuarlarımıza, sergilerimize bunlarla birlikte şimdide de paten yarışı ile gençlerimiz ile bir aradayız. Bu programları yaparken gençlerin hem paten bilincini artırmak ve daha da önemlisi gençlerimizin birlikte, beraberce ortak bir şeyler yapabilmelerini, biraz da dijital ortamlardan çıkıp sahada aktif olabilmelerine gayret ediyoruz" dedi.

Çok sayıda alanda paten sahaları oluşturduklarını belirten Şahin, "O kültürün gelişmesi içinde bu tür organizasyonlara ihtiyaçlar var. Bisiklet konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Ve bu organizasyonları yaparken Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümüne de denk getirerek Cumhuriyet Kupası etkinlikleriyle Cumhuriyet bilincinde gençlerimizi de yeniden buluşturmanın gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Minik Erkekler kategorisinde yarışı birinci bitiren Yunus Emre Candemir, "Rakipler çok hızlıydı. Ben de çok hızlıydım. Kazandım, mutluyum. Pendik Belediyesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Küçük Erkekler kategorisinde yarışı birinci bitiren Suriyeli Esat Kadah isei, "Güzel yarıştı. Biraz zordu. Yorucuydu, kazandığım için gururluyum" dedi.