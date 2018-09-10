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Pendik'te rehine krizi sona erdi

Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki rehine krizi sona erdi.

Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki rehine krizi sona erdi. Nişanlısını rehin alan piyade er Umut Kaya polis ekiplerine teslim olurken genç kadın kurtarıldı.


Saat 13.00 sıralarında Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelen piyade er Umut Kaya okulda çalıştığı öğrenilen nişanlısını silahla rehin almıştı. Müzakere ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından saldırgan polise teslim oldu. Genç kadın kurtarılırken saldırgan polis merkezine götürüldü.

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