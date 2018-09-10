Pendik'te rehine krizinin yaşandığı okul havadan görüntülendi

Pendik'te bir kişi lisede çalışan nişanlısını silahla rehin aldı, özel harekat polisleri ise okula girdi. Silahlı şahsı ikna çalışmaları devam ederken rehine krizinin yaşandığı okul havadan görüntülendi.

Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen ve silahlı olduğu öğrenilen bir erkek şahıs, nişanlısı olduğu söylenen kadını tuvalette rehin aldı. Silahlı şahıs polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor. Olay yerine özel harekat polisleri gelirken rehine krizinin yaşandığı okul havadan görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin okulun etrafındaki çalışmalarının sürdüğü görülüyor.