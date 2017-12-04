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04 Aralık 2017 01:43

Pendik’te silah imalathanesine baskın

Pendik’te silah imalathanesine gece baskın düzenlendi.

Pendik’te silah imalathanesine baskın

04 Aralık 2017 01:43

İmalathaneye yapılan baskında bazı kişiler gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Pendik, Fatih Mahallesi Efendiler Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında, silah imalatı yaptığı belirlenen kişiler gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Silah imalatında kullanılan makineler ve çeşitli malzemelere de el konulurken bina girişine kameraların olması dikkat çekti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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