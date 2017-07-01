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01 Temmuz 2017 18:58

Pendik’te silahlı çatışma: 3 yaralı

Pendik’te bir inşaat firmasında müteahhitler ile toprak sahipleri arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Pendik’te silahlı çatışma: 3 yaralı

01 Temmuz 2017 18:58

3 kişinin yaralandığı olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, saat 17.30 sıralarında Pendik Kurköy’de yaşandı. İddiaya göre, bir inşaat firmasında müteahhit ile toprak sahipleri arasında henüz belli olmayan bir nedenle kavga çıktı. Kavgada karşılıklı silahlar çekilince çatışma çıktı. Yaralanan 3 kişi olay hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çok yönlü araştırma başlattı.



Olay anı cep telefonu kamerasında


Çatışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde hızla geri geriye kaçan bir aracın arkasından 3 kişinin ateş ettiği görülüyor. Bir diğer görüntü de ise vatandaşların yaşadığı panik anı ve silah sesleri yer alıyor.




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