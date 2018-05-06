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06 Mayıs 2018 09:51

Pendik’te yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

Pendik’te yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı.

Pendik’te yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

06 Mayıs 2018 09:51

Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye gönderildi.


Kaza, Pendik köprü üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Savaş Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Savaş Kılıçarslan otomobil içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Vatandaşlar, yağmurun etkisiyle aracın yoldan çıktığını ve sürücünün otomobil içerisinde sıkışması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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