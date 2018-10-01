Pendik'te yolun karşına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı

Pendik'te yolun karşına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı, motosikletli gözaltına alındı.

Kaza, Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Melek B. isimli kadın seyir halindeki motosikleti fark etmeyerek yolun karışına geçmek istedi. Motosiklet sürücüsü Ahmet K. biranda durmayı başaramayarak kadına çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan Melek B. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Aydınlı Yolu Caddesi, yaralı kadının hastaneye kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.