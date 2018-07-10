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10 Temmuz 2018 12:47

Penta Teknoloji, Bilişim 500’de en çok ödül kazanan şirket oldu

Türkiye’nin en köklü teknoloji dağıtıcılarından Penta Teknoloji, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bilişim 500’de kazandığı 6 ödülle 2017 yılına damgasını vurdu.

Penta Teknoloji, Bilişim 500’de en çok ödül kazanan şirket oldu

10 Temmuz 2018 12:47


Bilişim sektörünün en kapsamlı ödül platformu olan Bilişim 500’de, 2017 verilerine göre donanım ve yazılım kategorilerinde en fazla ödüle sahip olan Penta, “Sunucu”, “Masaüstü Bilgisayar ve OEM”, “Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı”, “Tüketim Malzemeleri”, “Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar” ve “Yazılım Dağıtıcılığı”kategorilerinin birincisi oldu.


Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 28 yıllık deneyimiyle sektöründe çok sayıda ilke imza atan Penta Teknoloji, geçtiğimiz hafta 19’uncu kez düzenlenen Bilişim 500’de 6 birincilikle en fazla ödül kazanan şirket oldu. Yenilikçi ve katma değerli hizmetleriyle sektörünün öncü firmalarından olan Penta, Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında üçüncü olurken; ‘İlk Bilişim 500 şirketi’ kategorisinde ise dokuzuncu sıradan, sekizinciliğe yükseldi.


Penta, donanım ve yazılım kategorilerinde,“Sunucu”, “Masaüstü Bilgisayar ve OEM”, “Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı”, “Tüketim Malzemeleri”, “Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar” ve “Yazılım Dağıtıcılığı”birinciliklerini alırken;Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Türkiye’de bilişim sektörünün en değerli ödüllerinden biri olan Bilişim 500 kapsamında 6 ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşme ve katma değerli hizmet anlayışımızla gelecek dönemde daha iyi işlere imza atabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.




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