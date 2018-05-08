Penta Teknoloji, yüzde 44,86 oranında halka açılacak

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önemli teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji, SPK’nın halka arz onayının ardından 10-11 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya hazırlanıyor, 17 Mayıs tarihinde de Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor. İstanbul’da bir otelde yapılan basın toplantısında Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, şirket hakkında bilgiler verirken, halka arz ile ilgili bilgiler paylaştı.

Şirketi, 28 yıllık deneyimim üzerine yılbaşında halka arz süreçlerine başladığını bildiren Mürsel Özçelik, ’’Geçen hafta SPK onayını aldık. Haftasonu reklamlarımız dönmeye başladı. 10-11 Mayıs’ta talep toplamamız gerçekleşecek. 200-240 milyon TL arasında bir halka arz büyüklüğünden bahsediyoruz. Bunun 3/4’üne yakınını sermaye artışı olarak kullanacağız. Halka arz süreci kısa bir süreç değil, yaklaşık 3 aydır üstüne çalışıyoruz. Bu süreçle hem finansallarımızın denetimden geçmesi; her sene denetliyoruz ama bu sene halka arzla beraber daha ince detaylara kadar incelendi. Aynı zamanda izahname, şirketimize dışarıdan bakan bir gözle yazıldı. Bu süreçte şirketimizle bir kez daha gurur duyduk. İnşallah başarılı bir halka arzdan sonrada sektörde heyecanımızla büyümeye devam edeceğiz’’ dedi.

’’Şirketimiz, son 2 yılda TL bazında yıllık ortalamada yüzde 28 büyüdü’’

Şirketin son 2 yılda TL bazında yıllık ortalamada yüzde 28 büyüdüğüne dikkat çeken Özçelik, ’’Bu her yıl ortalaması. Bu büyümemiz brüt ve net kar tarafında çok daha yukarıda oldu. Geline noktada çok verimli ve güçlü şirketimiz olduğunu görüyoruz. 40’ın üzerinde küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapmaktayız. Bu markalar aracılığıyla Türk halkının büyük çoğunluğuna dokuyoruz. Ofisinde ya da işyerinde alt yapıyla dokuyoruz. 40’ın üzerinde markanın 16 tanesinin tek dağıtıcısıyız. En büyük farklarımızdan biride bu. Türkiye’nin katma değer dağıtıcısıyız. Katma değerimiz hem üreticiye hem müşterimize hem bayiimizi ham de iş ortaklarımızın her iki tarafına da hizmet üretiyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Halka arzla beraber şirketimizin finansal yapısı daha da güçlenecek’’

Halka arzla beraber şirketin finansal yapısı daha da güçleneceğine vurgu yapan Özçelik, ’’Halka arzdan gelen gelirlerin yüzde 80’ini finansal borçların kapatılmasında da kullanacağız. Dolayısıyla rasyolarımız, finansal kaldıraç etkilerimiz çok güçlü olacak. Buda bizi daha iyi imkanlarla finansal bulmaya iteceği için şirketimizin net karlılığına direkt etki edecektir. Şirketimizin net karlılığı inşallah çok daha iyi olacaktır. İyi bir şirketi halka arz etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Sermaye artış şeklinde halka arz ediyoruz. Şirketin kurucu ortağı olarak hisselerimi satmıyorum. Şirketi, halka arz ederken de gönül rahatlığıyla ediyorum’’ diye konuştu.

Şirketin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi. Toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL; ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL nominal değerli payı halka arz edeceği belirtilen şirketin 31 milyon 724 bin TL olan sermayesi, 15 milyon 862 bin TL artırılarak 47 milyon 586 bin TL’ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3 milyon 902 bin 345 TL nominal değerde pay satılacağı aktarıldı.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL-11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi. Şirketin, 17 Mayıs tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması beklendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yurtiçinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor. Yurtdışı yetkili aracı kurumları WOOD ve Company Financial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86’ya çıkması öngörülüyor".