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08 Ağustos 2018 14:10

Penta ve Snow Software, yeni işbirliğiyle bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak

Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin en deneyimli teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji, Bilgi Teknolojileri maliyetlerini azaltmak ve yazılım varlıklarının verimli yönetimi için işletmelerin en çok tercih ettiği dünyaca ünlü Snow Software’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Penta ve Snow Software, yeni işbirliğiyle bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak

08 Ağustos 2018 14:10

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Snow’un Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin yazılım harcamalarını maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız” dedi.


Yaklaşık 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, şirketlerin BT maliyetlerini azaltmak için başvurdukları Yazılım Varlık Yönetimi’nde (Software Asset Management-SAM) bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Snow Software’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.


Türkiye’de henüz yeterince aktif olmayan Yazılım Varlık Yönetimi kanalında öncü şirketlerden biri olmayı hedefleyen Penta, bu yeni iş birliğiyle, şirketlerin yazılım varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olabildikleri ve yazılımlarını en etkin şekilde yönetebilme konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.


Snow Software ile yaptıkları anlaşmayla her iki markanın daha da güçleneceğini belirten Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Snow Software ile başlatmış olduğumuz iş ortaklığı, Türkiye’de tek yetkili dağıtıcı olduğumuz diğer markalarımız gibi bizler için çok önemli. Snow’un Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin yazılım harcamalarını maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız” yorumunu yaptı.



351 milyar dolarlık pazarda alanında lider iki şirketin güçlü işbirliği


Snow Software Bölge Direktörü Joakim Lisinski ise Yazılım Varlık Yönetimi çözümlerinin son yıllarda şirketler için en kritik konulardan biri olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl yapılan kurumsal yazılım harcamaları global olarak 351 milyar doların üzerindeydi. Bu sayının her geçen yıl artacağını öngörüyoruz. Yazılım Varlık Yönetimi’nde Penta Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığıyla Türkiye’deki işletmeler, alanında lider iki şirketin iş birliğinden doğan mükemmel bir fırsata sahip olacaklar” dedi.


Penta Teknoloji Hakkında


1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı, güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Bugün 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta, katma değerli dağıtıcı olma yönündeki yatırımları ile öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşmiştir. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar’ı bünyesine katmıştır. Penta Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. büyük bilişim şirketidir.




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