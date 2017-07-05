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05 Temmuz 2017 17:16

Pepe: "Beşiktaş’ı geldiğim anda benimsedim"

Beşiktaş’ın yeni transferi Pepe, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Menajerime Beşiktaş’ta oynamak istediğimi belirttim.

Pepe:

05 Temmuz 2017 17:16

Beşiktaş’ı geldiğim anda benimsedim" dedi.


Portekizli savunma oyuncusu Pepe, bugün düzenlenen törenle kendisini 2 yıllıığına siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreni öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Pepe, “Taraftarların mesajları gelme sürecimi hızlandırdı. Taraftarla sosyal medyada birleştik. Menajerime Beşiktaş’ta oynamak istediğimi belirttim. Kartal Pençesi yapmadan rahatlamadım çünkü transferim biraz zaman aldı. Beşiktaş’ı geldiğim anda benimsedim. İngiltere, İtalya ve Fransa’dan teklifler vardı ancak benim tercihim Beşiktaş oldu. Quaresma ile arkadaşlığımız geçmişe dayanıyor. Bana çok gol attırdı. Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Formasını giydiğim takım için sahada her şeyimi veririm. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hedefimiz her zaman daha ileriye gitmek” ifadelerini kullandı.




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