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05 Temmuz 2017 15:01

Pepe, resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Pepe, kendini siyah-beyazlılara 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Pepe, resmen Beşiktaş’ta

05 Temmuz 2017 15:01


Portekiz’de gerçekleşen görüşmelerin ardından sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a gelen Pepe, bugün düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imzaladı. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı.



Fikret Orman: "Beşiktaşlıları mutlu ettiğimiz için mutluyum"


Çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyleyen Fikret Orman, "Bizim birinci işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Pepe de taraftarın çok istediği bir oyuncuydu. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Uzun zamandır takip ettiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuyu aldık. Geçmişe değil geleceğe yatırım yapan kulübüz. Pepe’nin de bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Burada hep beraber mutlu günler yaşayacağız. Beşiktaş çok güzel ve asil bir kulüp. Tüm taraftarlarımız adına Pepe’ye hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.



Pepe: "Artık Beşiktaş ailesinin bir parçasıyım"


Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Pepe, "Bütün Beşiktaş Yönetimi çok uğraştılar. Aileme gösterdikleri ilgi de ortada. Beşiktaş ailesinin bir parçasıyım artık. Taraftarın payı da çok büyüktü bu transferde. 1.5 aydır bana gösterdikleri ilgi transferi kolaylaştırdı. Ben de bir an önce formayı giyip onların ilgisine karşılık vermek istiyorum" diyen konuştu.




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