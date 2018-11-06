Pepee, Amazon Prime ile dünyaya açılıyor

Düşyeri, ‘Dünyadaki tüm çocuklara dokunabilmek' amacı ile önemli adımlar atıyor. Bu konudaki ilk iş birliği adımını Amazon Prime ile hayata geçirdi. Düşyeri'nin ortaya çıkardığı, Youtube'da aylık 30 milyon trafik ve 1 milyon 627 bin takipçiye ulaşan Türkiye'nin ilk Milli Çizgi Film kahramanı Pepee, yapılan iş birliği çerçevesinde ilk kez Amazon Prime'da İngilizce olarak yayınlanacak.

2008 yılından beri ‘Dünyanın bütün çocukları için' sloganıyla yola çıkan Düşyeri, eğlendirici ve artı değer oluşturan ürün ve hizmetleri ile çocuklara dünyayı daha anlamlı kılmak için çalışıyor. Pepee bu anlamda Düşyeri'nin çocuklarla buluştuğu ilk markası. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yüzde 98 marka bilinirliği ile her kesimden yoğun takip edilen Pepee, şimdi İngilizce konuşmaya başlıyor ve tüm dünyaya yayın yapan Amazon Prime'da tüm dünya çocukları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Amazon Prime'da Pepee rüzgarı

Düşyeri'ni dünyanın bütün çocukları için kurduğunu her fırsatta söyleyen Düşyeri Kurucusu ve Düş İşleri Başkanı Ayşe Şule Bilgiç, “Dünyaya ve dünya pazarına açılmak için ilk büyük adımı attık. Yüzde 100 yerli bir marka olarak, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek ve en iyi şekilde tanıtmak bizim için gurur verici. Amazon Prime ile yaptığımız iş birliği kapsamında, Pepee tüm dünya çocuklarına dokunmak için İngilizce olarak yayınlanacak. Bu sayede çocuklar, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulamalar da dahil olmak üzere tüm dünyaya yayın yapan bir platformda ilk kez Pepee'yi İngilizce izleme imkanı bulacak” dedi.