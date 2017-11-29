Perakende Günleri tüm hızıyla başladı

Perakende sektörünün Türkiye’deki en büyük ve verimli buluşma platformu Perakende Günleri bugün kapılarını açtı. Moderatörlüğünü Soysal Kurucusu Suat Soysal’ın yaptığı Perakende Günleri’nin ilk günü Yıldız Youtuber Buse Sinem İren’in eğlenceli skeci ile başladı.

Abdurrahmanoğlu: "Dönüşen Türkiye’de dönüşen bir markayız"

Arçelik Omnichannel Gelişim ve İletişim Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, ’İşimiz’in Kalbinde Müşterimiz Var’ başlıklı konuşmasında Arçelik’in en yeni projesi ‘Omni’ üzerinden tüm dönüşüm süreçlerini 60 yılın üzerindeki deneyimlerine dayanarak anlattı. Pazarlama stratejisi ile tüm platformlarda online ve offline arasındaki entegrasyonu nasıl sağlamayı planladıklarını aktaran Abdurrahmanoğlu konuşmasına şunları söyledi: "Her yıl 130 milyon insanı, 500 bin metrekarelik alanlarımızda ağırlıyoruz. Dönüşümün böyle köklü bir firma için çok da kolay olmadığını tahmin edersiniz. Biz geçtiğimiz dönemde müşterimizle nerede buluşacağımızı bilirdik. Bugün ise teknolojinin de yardımı ile müşterilerimizle yalnızca mağazalarımızda değil internet üzerinden de görüşebiliyoruz. Bu nedenle bugün müşterilerimizi gereksinimi ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm mesajlarımızı her kanalımızdan vermek durumundayız. Kucaklayıcı bir dilimiz olmalı, bir manifestomuz olmalı İşe müşterimizi tanımakla başladık ve bir davranış kültürü oluşturmak için yapmamız gerekenleri anlamaya çalıştık. Bütün topluluğumuzun olduğu dijital bir ortam oluşturularak, çalışanlarımıza omnichannel’ı ve önemini anlattık. Tüm bu strateji önemli ancak bizim için insan çok daha önemli. Bu nedenle stratejimizin merkezine insanı koyuyoruz. Organizasyon kültürü, stratejiyi desteklemezse kültür stratejiye bariyer oluşturuyor. Biz de dönüşen Türkiye’de dönüşen bir markayız. Henüz dünyadaki perakendecilerin sadece yüzde 20’si dönüşümünü tamamlayabilmiş durumda. Teknolojiye ayak uydurmak bizim gibi şirketlerde düşünüldüğü kadar kolay değil ancak biz yapabiliyoruz ve kendimizi şanlı adlandırabiliyoruz".

Beytullah Aksoy: "Artık AVM’ler alışveriş yapılıp çıkılan yerler değil"

’Anadolu’ya Nefes Veren Markalar’ başlıklı oturumda konuşan Zeydemir Genel Müdürü Beytullah Aksoy, Anadolu’daki projeleri hakkında bilgiler paylaşırken, bölgesel dönüşümde Zeydemir’in oynadığı rolün altını çizerek, "Türkiye’deki AVM konseptlerinde bir kargaşa söz konusu. Biz, ‘AVM’ciliğin 600 yıllık tarihi var diyerek’ hep Kapalıçarşı örneğini veriyoruz. O zamanlar iyi planlanmış, yeşil alanları, meydanları ile halkın ihtiyacına karşılık veren, yoğun bir yapılaşmaya rağmen ferahlık oluşturan bir mimari estetik vardı. Temiz hava ve çevre konusunda ise sorumluluğu sadece akaryakıt üreticileri ya da otomotivcilere bırakamayız. Biz de AVM’ler olarak şehirdeki kaliteyi belirliyoruz. Artık AVM’ler alışveriş yapılıp çıkılan yerler değil; şehrin meydanları, yaşayan alanları. Bu sosyolojik değişimi gözeterek adımlarımızı atmalıyız. Diğer yandan kullanıcılar artık online alışverişe kayıyor. 2019’da Türkiye’deki ticaret hacmi bugünün iki katına 35 milyar TL’ye, 2020’de ise 40 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Bizim de bu doğrultuda müşterilerimizin bizden ne beklediğini dinlememiz gerekiyor. Eskiden şehirlerde herkesin yürüdüğü, ünlü mağazaların yer aldığı caddeler vardı. Yakın zamanda öne çıkan açık AVM konsepti bu açığı dolduruyor ve şehirlerle doku uyuşmazlığı yaşanmasının önüne geçiyor. Biz de stratejilerimizi bir süredir bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yatırım yapmak için bu nedenle Anadolu’yu seçtik. Projelerimizin hepsi yeşil alanlarla kaplı ve yürüyüş yolları bulunan AVM’ler. Yeni projelerimiz bulundukları kentteki insanlara tutunan, iyi lokasyonlarda yer alıyor” dedi.

Jonas Kjellberg: "Kurduğum 15 şirketin birçoğunu Yahoo’ya sattım"

Skype’ın kurucularından Jonas Kjellberg, ’Oyunun Kurallarını Değiştirmek’ adlı konuşmasında, hem yazdığını hem de müdür olarak bir sürü farklı şirket kurduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar kurduğum 15 şirketin birçoğunu Yahoo’ya sattım. Bunlar arasında başarılı olmadığını düşündüğünüz bir şirket varsa Yahoo’yu arayabilirsiniz. Bunlardan birine 400 milyon euro civarında büyük bir yatırım yaptım. Kendi hissedarlarıma da bunu anlatana kadar çok zorlandım çünkü; internetten ayakkabı satma fikrini yadırgadılar. Çünkü internetten ayakkabı alıyorsunuz ancak deneyemiyorsunuz. İnsanlar ayakkabı alırlar mı diye endişelendiler ancak hiç de fena gitmedi. Hatta şirketi Frankfurt’ta borsaya bile açtık. Benim için olay buydu, oyunun kurallarını değiştirmek” diye konuştu.

Kjellberg, amacının kalıplaşmış modelleri yeniden tanımlamak olduğunu ve bundan keyif aldığını ifade etti. i-cloud’un Yönetim Kurulu Başkanı iken firmayı Apple’a satan, Zalando’ya kuruluş aşamasında yatırım yapan seri girişimci Kjellberg, kendi geliştirdiği ve Stanford Üniversitesi’nde okutulan iş modeli olan; sıfır maliyetle inovasyon ve gelir artırmada inovasyon için ip uçlarını paylaştığı oturumda gelecek hakkında somut örnekler vererek izleyicileri etkiledi.