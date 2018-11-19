Perakende sektörü “Şahane Cuma” için gün sayıyor

Bu yıl 23 Kasım'a denk gelen “Şahane Cuma” indirimli fiyatlarla tüketicinin, yüksek satışlarla da perakendecinin yüzünü güldürecek.

Perakende sektöründe kampanya dönemleri, özellikle yüksek oranda indirim yapıldığında hem tüketici ilgisi hem de satış hacmi bakımından memnun edici oluyor. Özel günler, bayramlar, yılbaşı gibi daha yaygın kampanya dönemleri yanı sıra, Şahane Cuma ve Online Pazartesi (Cyber Monday) günleri de perakendecilerin yakından takip ettiği günlerin başında geliyor.

Ülkemizde de belirli bir kampanya gününe dönüşmüş olan, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından verilen yeni adıyla “Şahane Cuma” bu yıl 23 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Şahane Cuma” adı altında birleştirilecek olan kampanyada perakendecilerin önemli indirimler yapacağının altını çizdi. Şahane Cuma'da yapılacak bu indirimlerle tüketicinin de memnun kalacağını belirten Gökyıldırım; “Tüm perakendecilerimiz sektör için son derece önemli olan 23 Kasım gününe özel kampanyalar hazırladı. Yapılacak indirimler sayesinde mağazalarımızın satış hacimlerinde önemli artışlar bekliyoruz. Bununla beraber e-ticarette de yüksek satış beklentimiz var. Biz de KMD olarak tüm perakendecilerimizle bugün ve bu hafta özelinde yapacağımız kampanyaları “Şahane Cuma” adıyla tüketicimize sunacağız.” dedi.

Kampanyaların ülke ekonomisine de katkısı var

Tüketicinin gün geçtikçe fiyat hassasiyetinin ve kampanya takip alışkanlığının arttığını belirten Gökyıldırım, kampanya dönemlerindeki hareketin ekonomiye olan etkisine de değindi. Gökyıldırım; “Tüketicimiz özellikle içinde bulunduğumuz dönemde indirimleri daha yakından takip ediyor ve zorunlu olmayan harcamalarını erteliyor. “Şahane Cuma” gibi günlerde ertelenen bu harcamaların gerçekleşmesini bekliyoruz. Perakendedeki bu hareketliliğin ülke ekonomisine olan katkısının da altını çizmeliyiz. Sektörümüzün sadece tüketim olarak görülmemesi, beraberimizdeki ekosistem içinde perakendede oluşturulan değerin çarpan etkisiyle büyüdüğüne dikkat edilmesi gerekir” dedi.