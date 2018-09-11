Perakende verimlilik çözümlerini teknolojide arıyor

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından 5'incisi düzenlenecek olan “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından 2 Ekim'de 5'incisi düzenlenecek olan “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller Taksim'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, KMD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda, perakende gündemindeki konulara da değinilirken, teknolojideki büyük dönüşümün sektöre etkilerinin konferansta detaylarıyla ele alınacağı belirtildi. Perakendenin tüm kategorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin katılacağı konferansta önemli bir network ortamı oluşturulduğu aktarıldı. Maliyetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında büyük katkı sağlayan teknolojik çözümlerin, perakende özelindeki örnekleriyle Perakende Teknolojileri Konferansı'nda ele alınacağı, bu nedenle tüm sektörün etkinliği yakından takip etmesinin önem taşıdığı belirtildi.

“Start-up projelerinin çok etkili olduğuna inanıyoruz”

Toplantıda bir konuşma yapan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, sektörün gündeminde önemli bir yer tutan döviz kurları ve artan maliyetler karşısında çözüm yolları aradıklarını, teknolojinin de burada önem taşıdığını vurguladı. Maliyet düşürücü çalışmaları değerlendirirken Perakende Teknolojileri Konferansı'nda sunulan çözümlerin faydalı olabileceğinin altını çizdi. Teknolojideki yenilikleri takip ederken, konferansın içeriğine de her sene bir yenilik getirmeyi hedeflediklerini belirten Gökyıldırım bu amaçla start-up firmalarına özel bir yer ayırdıklarını belirtti. Gökyıldırım şöyle devam etti, “Bu sene bir yenilik olarak konferansımızda start-up projelerine yer vereceğiz. Teknolojik çözümlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasında start-up projelerinin çok etkili olduğuna inanıyoruz. Parlak fikirlerden doğan bu projelerin çoğu bizim sektörümüzde olduğu gibi farklı alanlarda da kullanılıp geliştirilebiliyor, verimlilik artışlarına yol açabiliyor ve hatta çok farklı sürümleri geliştirilip günlük hayatlarımıza kadar girebiliyorlar. Konferansımızın fuayesinde ayıracağımız özel bir alanda bu projelerin de detayları incelenebilecek.”

“Sektörün gündemine ışık tutmayı hedefliyoruz”

KMD üyelerinin Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik bir istihdam ve 82,5 milyar TL seviyesinde ciro oluşturduğunu belirten Gökyıldırım, “Derneğimiz, temsil ettiği, ülke ekonomimize katkı açısından da önem taşıyan bu büyüklük sayesinde kısa sürede tanınan ve görüşlerine önem verilen bir dernek halini aldı. Düzenlediğimiz etkinliklerle de sektörün gündemine ışık tutmayı ve öncü olmayı hedefliyoruz” dedi.