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30 Temmuz 2018 11:03

Perakende zinciri Onur Market çocuklar için ‘Onurcan’ karakterini tanıttı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Onur Market, İstanbul’da gerçekleştirdiği 2018’in 2’nci çeyrek toplantısında çocuklara yönelik tasarlanan ‘Onurcan’ karakterini tanıttı.

Perakende zinciri Onur Market çocuklar için ‘Onurcan’ karakterini tanıttı

30 Temmuz 2018 11:03



Perakende sektörünün öncüsü ve sözcüsü olmayı hedefleyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Onur Market, 2018’in 2’nci çeyrek toplantısını geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen organizasyona Onur Marketin üst düzey yöneticileri ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda 2018’de hedeflenen planlamalara değinilirken, değişen müşteri ihtiyaçları ve artan rekabete istinaden yeni stratejiler paylaşıldı.



Toplantının sürprizi ise çocuklara yönelik tasarlanan ‘Onurcan’ karakteri oldu. Yapılan açıklamaya göre her ayın 23’ünde çocuklara yönelik özel aktiviteler gerçekleştiren marka bu kampanyalarını Onurcan ile duyurarak, çocukların gönlünü fethetmeye amaçlıyor. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.




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