Perakendeciler, sorunlarını Bakan Pekcan’a anlattı

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, gerçekleştirdikleri çalışma toplantısı nedeniyle ümitli olduklarını belirtirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin yeni küresel perakende markaları çıkarmasının şart olduğunu söyledi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, perakende sektörünün güncel konu ve sorunlarını iletmek üzere Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret etti. TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan’ın, sektörün çatı kuruluşu olan federasyonun yapısı ve çalışma şekli hakkında bilgi vermesinin ardından ‘Bugün bir nezaket ziyareti olarak planladığımız bu toplantının son derece kapsamlı bir çalışma toplantısı olarak gerçekleşmesi bile ümitli olmamız için yeterlidir’ dedi.

Federasyonu oluşturan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Kategori Mağazacılığı (KMD), Tescilli Markalar Derneği (TMD) ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYID) dernek başkanlarının da katılımıyla Ankara’da gerçekleşen çalışma toplantısında döviz kurlarında yaşanan hareketin sektöre olumsuz etkisi başta olmak üzere; esnek çalışma, çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler, kredi kartlarında taksit kısıtlaması, yabancı marka ithalatıyla ilgili görüşler, asgari ücret ve Turquality gibi önemli konularda Federasyonun tespitleri Ticaret Bakanına ve çalışma toplantısına katılan Bakanlık bürokratlarına detaylı bir şekilde aktarıldı.

Sektörün sorun ve konuları konusunda proaktif bir çalışma yöntemi benimsediklerini belirten Bakan Ruhsar Pekcan ise, ‘Yeni süreçte sizler gibi Sivil Toplum kuruluşlarını son derece önemli buluyoruz. Belirttiğiniz konularla ilgili çözümleri birlikte geliştirmeliyiz. Türkiye’nin yeni küresel perakende markaları çıkarabilmesini sağlamamız şart” dedi.

TAMPF’ı oluşturan dernek başkanları, Maliye Bakanı’nın ‘Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmaların tespit edilerek büyük bir dönüşümle firmaların rahatlatılacağı, önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik adımların atılacağı’ yönündeki açıklamasını son derece yapıcı bulduklarını, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın birlikte perakende sektörü ve yeme içme sektörünü de bu anlayışa dahil etmesini beklediklerini bildirdiler. Toplantı sektörün önemli konularının yer aldığı TAMPF Raporunun bakanlığa arz edilmesi ile sona erdi.