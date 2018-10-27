Perakendenin kalbi bu zirvede atacak

Perakende Günleri, sektörün geleceğine yön vermek, perakendenin güncel konularını tartışmak, bilgiyi ve yenilikleri paylaşmak amacıyla 28-29 Kasım'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

Soysal Danışmanlık tarafından 18'incisi düzenlenecek Perakende Günleri'nde bu yıl 'Retail Experience Exchange' teması ile deneyimlerin gücü sektöre yansıyacak.

Perakende Günleri'18'in bu seneki yabancı konuşmacıları arasında Peter Hinssen, Paul Foley, Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, Guess Saatleri CEO'su Cindy Livingston ve Communisis Global Satış ve Pazarlama Direktörü Joe Ward yer alıyor.

Vestel ve Simit Sarayı'nın ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri'18'in yerli konuşmacıları arasında ise ünlü Yönetmen, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Otoyol A.Ş. Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci, Akakçe A.Ş. Genel Müdürü Koray Karataş, , Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, Oyuncu Mert Fırat, Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, Facebook Türkiye Direktörü Derya Matraş, Altunbilekler Marketler Zinciri İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşma Direktörü Öznur Altunbilek, Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Senarist ve Yazar Ferzan Özpetek, ePTTavm.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Ekonomist Can Pamir, Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan yer alıyor.

Alınan bilgiye göre Perakende Günleri'18'nin ilk gününde ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü, Genç Liderler Ödülü, En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü, En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü ve En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü sahiplerini bulurken; ikinci günde ise ile Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahipleri açıklanacak.