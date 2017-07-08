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08 Temmuz 2017 20:57

Perinçek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘yürüyüş’ tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “CHP bir koluna FETÖ’yü takarak bir koluna da PKK’yı takarak kendisine yazık ediyor.

Perinçek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘yürüyüş’ tepkisi

08 Temmuz 2017 20:57

Defalarca uyardık buradan bir kez daha uyarıyoruz” dedi.


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tahran’a hareket etmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda ziyarete ilişkin basın açıklaması yaptı. Perinçek, 4 gün sürecek ziyarette bölge coğrafyasında yaşanan gelişmelerin ele alınacağını aktardı. Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü ve final mitingine ilişkin görüşlerini sorması üzerinde Perinçek, “Mitingin huzur içinde olmasını dileriz. Herhangi bir olay çıkmayacağını düşünüyoruz. Ama biz PKK ile el ele vererek, FETÖ ile el ele vererek PKK’nın HDP’nin katılımıyla Türkiye’nin hiçbir sorununun çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Sorunların ağırlaştırılacağını çok iyi biliyoruz. Daha önemlisi bu basit bir yürüyüş değil, bir iktidar projesi. ABD, Avrupa bu yürüyüşü bir iktidar projesi olarak aynı zamanda destekliyor.


CHP bir koluna FETÖ’yü takarak bir koluna da PKK’yı takarak kendisine yazık ediyor. Defalarca uyardık buradan bir kez daha uyarıyoruz” dedi.


Perinçek basın açıklamasının ardından beraberindeki heyetle Tahran’a hareket etti.




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