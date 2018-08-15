Türkiye dışında 20 ülkede; doğalgaz, petrol, yenilenebilir enerji, turizm ile birlikte farklı dokuz sektörde faaliyet gösteren Yükselir Group Türkiye ekonomisine yapılan saldırılardan sonra devlete ve millete destek olmak amacıyla ilk aşamada 2 milyar dolarlık yatırımlarını Türkiye’ye kaydırma kararı aldığını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Türkiye ekonomisinin hassas bir sınav verdiğini belirterek, "Enerji sektörünün babayiğiti olacağız. Yurtdışı yoğunluklu planlanan yatırımlarımızın çoğunu Türkiye’ye kaydırma kararı aldık. Türkiye ekonomisine güvenimiz sonsuz. Kurlar üzerinden devletimize ve milletimize yapılan bu saldırıya karşı elimizi taşın altına koyacağız. Türkiye’de üretim yapıp tüm dünyaya satacağız. Yurtdışında bulunan ciddi döviz rezervlerimizin de hepsini Türk Lirasına çevirme kararı aldık" şeklinde konuştu.

"Ekonomik saldırıya karşı devlet başkanımızın yanındayız"

Yüksel, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun devlet başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasındayız. Halkımız, alt edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterecek. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tam. Bu konuda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. İlk aşamada 2 milyar dolarlık projemizi Türkiye’ye kaydırma kararı aldık. Sonraki süreçlerde de Türkiye’de üretip dünyaya satmayı ana hedefimiz olarak belirledik. Dün nasıl ecdadımız vatanı için canını hiçe saydıysa, bugün de biz bu ekonomik saldırıda her şeyimizi feda etmeye hazırız. Umuyorum ki bu ekonomik hamleler, milli paramıza ve yerli üretimlerimize dönmek için büyük bir fırsat olur. Bu konuda biz kararımızı verdik. Diğer işadamlarımızın da gerekeni yapacaklarına güvenimiz tam." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk lirasına sahip çıkacağız"

Türkiye’nin gücüne ve büyümesine inandıklarını belirten Yüksel, "Milletimizin istiklaline ve istikbaline kast edenlere, bu vatanın birliğine, dirliğine ve ekonomik bağımsızlığına darbe vurmaya çalışanlara karşı milli ve yerli hassasiyetlerimizle üretmeye, daha çok çalışmaya ve milli para birimimiz Türk lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu göstermek amacıyla 2 milyar dolarlık rezervimizi Türk Lirasına dönüştürüp yatırımı Türkiye’ye yapmak için ilk radikal kararımızı aldık. " diye konuştu.

Kurdaki dalgalanmalar gerçeği yansıtmıyor

Kurdaki dalgalanmalara rağmen yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "Türkiye’nin her türlü zorluğa karşı güçlenen ülke, güçlenen ekonomi düsturundaki başarısına kayıtsız kalmayacağız. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin başarısızlığı ve Türk milletinin darbeye karşı kahramanca direnmesi, ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan karanlık odakları rahatsız etti. Türkiye ekonomisinin, 2018 ilk çeyrekte bile yüzde 7,4 oranında büyümesi, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve rezervleri, finansal kuruluşların yapılarındaki güçlülük ile siyasi iradenin istikrarı koruması gibi bileşenleri düşündüğümüzde kur üzerindeki baskının ekonomik nedenlere bağlanamayacağı apaçık ortadır. Fırat Kalkanı, Hendek Operasyonları ve Zeytindalı Harekâtları ile on yıllarca ülkemize zarar veren terör örgütlerinin zayıflaması, FETÖ gibi örgütlerin de artık yurt içinde hareket kabiliyetinin kalmaması istikrarın ve güvenliğin sağlanmakta olduğunu göstermektedir. 10. BRICS zirvesine katılım, Şanghay Beşlisi ile olan iyi diyaloglar yanında Ortadoğu’da da etkin rol alınması gibi uluslararası siyasette alternatif argümanların artırılması da ülkemiz açısından iyi gelişmeler olarak izleniyor. Bu sebeplerden dolayı kur artışının tamamen bir saldırı olduğu apaçık ortadadır. Bu konuda biz de elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

"Diğer ülkelerin çıkarları için Türkiye’nin güçlü olması şart"

Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Yavuz Yüksel, "AB’nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye’nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması diğer ülkelerin de çıkarınadır. Milli ve yerli olmak gibi bir düsturu benimsemiş Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz ile devletimizin kurum ve kuruluşlarına tam güven duymakla birlikte, alınacak tüm kararlara destek olacağız" dedi.

"Mevduatlarımızı Türk lirasına çeviriyoruz"

Yüksel, şirketin yurtdışındaki hâlihazırda olan tüm mevduatlarını yabancı para birimlerinden TL’ye dönüştürüleceğini, işgücü ve üretimlerini artıracak çalışmaların Türkiye’de yapılmasını, kur üzerindeki baskıyı kırarak ihracata yönelecek politikalar üretilmesini, özellikle cari açığı besleyen ithalat kalemlerini tespit ile bu kalemleri üreterek rekabeti artırmayı ana hedeflediklerini belirtti.

Aynı zamanda Yüksel, "Kuvvetli mali yapımızın, dinamik ve yenilikçi Ar-Ge ekibimizin, yetişmiş ve iyi eğitimli personelimizin verdiği güçle uluslararası çapta düşündüğümüz yatırımları Türkiye’ye kaydırmaya devam edeceğiz. Özellikle döviz kurlarındaki saldırılara inat devletimize ve milletimize desteğimiz tam olacak. Türkiye’deki yatırım ve satın alma planlarımızı farklı senaryoları da düşünerek planladık. Kurdaki gerçek dışı artışa rağmen Türkiye ekonomisinden kesinlikle endişemiz yok" ifadelerini kullandı.