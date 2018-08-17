Petronas’tan modern otomobillere özel yağ geliştirdi

Ürün, Formula 1 pistlerinde ve en önemli motor sporları yarışlarında edinilen tecrübeyle geliştirilen teknolojisi sayesinde, motoru aşırı ısınmadan koruyacağı belirtildi.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, binek otomobiller için özel olarak geliştirdi. Şirketten yapılan açıklamada; dur-kalk sürüşün yoğun olduğu şehir yollarında, ağır yüklü seyahatlerde, yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde, çok eğimli yol şartlarında güçlü performans sağlayan Syntium ürün ailesi, çok supaplı, turbo ya da süperşarj beslemeli, gelişmiş emisyon kontrolüne sahip tüm modern motorların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ayrıca; motordaki yıpranma ve aşınmaları önlemeye yardımcı olmak amacıyla yüksek sıcaklıkta yağ buharlaşmasını engelleyen Syntium ürün ailesi, ilk çalıştırmada gerçekleşen sürtünme ve yıpranmayı önlerken, üstün yakıt ekonomisiyle de önemli oranda yakıt tüketimini azalttığı bildirildi.

Aşırı ısıyla savaşan teknoloji

Formula 1 pistlerinde ve birçok önemli motor sporları yarışında edindiği tecrübeyle özel olarak geliştirilmiş CoolTech teknolojisiyle donatılan Syntium ürün ailesi, bu teknoloji sayesinde en ekstrem şartlarda bile motorun aşırı ısıyla başa çıkabilmesini sağladığı kaydedilirken, bu sayede modern sürüş koşulları sebebiyle çok fazla baskıya maruz kalan motorun kritik bileşenlerinin hasar görmesini engelliyor ve oluşabilecek yüksek maliyetli hasarların önüne geçtiği de bildirildi.