Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 09:45

Petronas’tan modern otomobillere özel yağ geliştirdi

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, binek otomobiller için özel olarak yağ geliştirdi.

Petronas’tan modern otomobillere özel yağ geliştirdi

17 Ağustos 2018 09:45

Ürün, Formula 1 pistlerinde ve en önemli motor sporları yarışlarında edinilen tecrübeyle geliştirilen teknolojisi sayesinde, motoru aşırı ısınmadan koruyacağı belirtildi.



Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, binek otomobiller için özel olarak geliştirdi. Şirketten yapılan açıklamada; dur-kalk sürüşün yoğun olduğu şehir yollarında, ağır yüklü seyahatlerde, yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde, çok eğimli yol şartlarında güçlü performans sağlayan Syntium ürün ailesi, çok supaplı, turbo ya da süperşarj beslemeli, gelişmiş emisyon kontrolüne sahip tüm modern motorların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Ayrıca; motordaki yıpranma ve aşınmaları önlemeye yardımcı olmak amacıyla yüksek sıcaklıkta yağ buharlaşmasını engelleyen Syntium ürün ailesi, ilk çalıştırmada gerçekleşen sürtünme ve yıpranmayı önlerken, üstün yakıt ekonomisiyle de önemli oranda yakıt tüketimini azalttığı bildirildi.



Aşırı ısıyla savaşan teknoloji


Formula 1 pistlerinde ve birçok önemli motor sporları yarışında edindiği tecrübeyle özel olarak geliştirilmiş CoolTech teknolojisiyle donatılan Syntium ürün ailesi, bu teknoloji sayesinde en ekstrem şartlarda bile motorun aşırı ısıyla başa çıkabilmesini sağladığı kaydedilirken, bu sayede modern sürüş koşulları sebebiyle çok fazla baskıya maruz kalan motorun kritik bileşenlerinin hasar görmesini engelliyor ve oluşabilecek yüksek maliyetli hasarların önüne geçtiği de bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç