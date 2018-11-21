Peyami Safa'nın son romanı Yalnızız'dan uyarlanan oyunun galası yapıldı

Peyami Safa'nın son romanı Yalnızız'dan uyarlanan tiyatro oyunu, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde izleyiciyle buluştu. Yalnızız oyunun galasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Peyami Safa'nın 12 Eylül-20 Aralık 1950 tarihleri arasında “Yeni İstanbul” gazetesinde tefrika edilen son romanının tiyatro oyunu “Yalnızız” Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde izleyicilere sunuldu. Hüseyin Sorgun'un tiyatroya uyarlayıp yönettiği, Sanat Yönetmenliğini Kerem Yılmaz'ın yaptığı oyunda, Alper Selan, Yiğit Çelebi, Bihter Altay, Sevkan Çelik, Hande Oktan, Özge Kartal, Sumru Oğuz, Coşkun Gültekin rol aldı. Ayla Algan ise oyuna sesi ile katkıda bulundu. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan galada tiyatro oyunundan önce Peyami Safa'nın eserlerinin kapaklarının yer aldığı sergiyle birlikte yazarın Ötüken Neşriyat koleksiyonunda yer alan çalışma masası, notları, yazı malzemeleri ve çeşitli özel eşyaları da izleyicilerin seyrine sunuldu. Galaya Eyüpsultanlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

“Biz insanların yalnızlığına vurgu yapmak istedik”

Oyunda günümüzde yaşanan kalabalık yalnızlıklara vurgu yapmak istediklerini dile getiren 1001 Sanat Yapımcısı ve Yalnızız oyununun sanat yönetmeni Kerem Yılmaz, “Oyunumuz Peyami Safa'nın Yalnızız romanının uyarlaması. Peyami Safa'nın Yalnızız romanının özelliği son romanı olması. Aynı zamanda Peyami Safa'nın kült bir eseridir. Biz aslında biraz daha insanların yalnızlığına vurgu yapmak istedik. Biraz kalabalık yalnızlıklar yaşıyoruz. Biraz daha günümüze uyarlamalar ve göndermeler var. Hikayede biraz batı özentisinden bahsediliyor. Onun altını çizdik. Dekorumuz çok fazla mekan olduğu için soyut bir dekor. Bir kubbe altında kahramanlarımızın, yalnız insanların hikayeleri anlatılıyor. Farklı farklı mekanlar tek kubbe altında geçiyor“ dedi.

“Oyuna gelenler Peyami Safa'nın özel eşyalarını görecekler”

Bu oyunu ve sergiyi yapmalarında destek oldukları için Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkür eden Yılmaz, “Eyüpsultan Belediyesi özellikle yeni prömiyerlerin ilk gösterimlerini üstleniyor. Bu konuda PR desteği sağlıyor. Aynı zamanda Peyami Safa'nın özel eşyaları burada. Bir müze gibi. Oyuna gelen izleyiciler önce Peyami Safa'nın ilk baskılarını, kapaklarını sergilerde görecekler. Peyami Safa'nın fotoğraflarını görecekler. Daha sonra da özel eşyaları hatta kişisel masasını görüp oyunu izleyecek. Eyüpsultan Belediyesi bize bu konuda destek oldu. Umarım kültüre ve sanata katkıları devam eder “ diye konuştu.

Oyunun Konusu:

“Yalnızız” romanının başkişisi Samim, kardeşleri Mefharet, Besim ve Mefharet'in çocukları Selmin ve Aydın'la birlikte Yeşilköy' de babadan kalma bir köşkte oturur. Kendine özgü çok derin bir his dünyası ve felsefesi olan, maddi sıkıntı çekmemesine rağmen sırf üzerinde hissettiği sosyal sorumluluğunun gereğini yerine getirebilmek için bir bankanın yönetim kurulu üyeliğini yapan Samim, içinde bulunduğu hayattan ve materyalizmin doğal bir sonucu olarak gördüğü iki dünya savaşının yıkıcılığını yaşayan mevcut dünyadan hoşlanmaz ve yüz elli yıl sonrasının mükemmel dünyasını hayal edip adına “Simeranya" dediği bu muhayyel ülkede ikinci bir hayat yaşamaya başlar.