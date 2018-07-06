Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:28

Philip Morris International’ın Türkiye Genel Müdürlüğünde atama

Philip Morris International’ın (PMI) Türkiye Genel Müdürlüğüne Filiz Yavuz Diren atandı.

Philip Morris International’ın Türkiye Genel Müdürlüğünde atama

06 Temmuz 2018 17:28


Philip Morris International (PMI) Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Filiz Yavuz Diren’in atandığı duyuruldu. Şirketin yeni Genel Müdürü Diren, Türkiye’nin sayılı kadın liderleri arasında yerini aldı.



Filiz Yavuz Diren kimdir?


İTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan ve ABD’de finans ve yönetim alanlarında MBA eğitimini tamamlayan Filiz Yavuz Diren, Philip Morris/Sabancı’ya 1999 yılında finans analisti olarak adım attı. Planlama, Kurumsal İlişkiler ve Satış Departmanları da dâhil olmak üzere şirketin çeşitli alanlarında ve kademelerinde yönetici rolleri üstlendi. Diren, evli ve 3 çocuk annesi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç