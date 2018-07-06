Philip Morris International’ın Türkiye Genel Müdürlüğünde atama

Philip Morris International (PMI) Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Filiz Yavuz Diren’in atandığı duyuruldu. Şirketin yeni Genel Müdürü Diren, Türkiye’nin sayılı kadın liderleri arasında yerini aldı.

Filiz Yavuz Diren kimdir?

İTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan ve ABD’de finans ve yönetim alanlarında MBA eğitimini tamamlayan Filiz Yavuz Diren, Philip Morris/Sabancı’ya 1999 yılında finans analisti olarak adım attı. Planlama, Kurumsal İlişkiler ve Satış Departmanları da dâhil olmak üzere şirketin çeşitli alanlarında ve kademelerinde yönetici rolleri üstlendi. Diren, evli ve 3 çocuk annesi.