Phillip Cocu: "Kalitemize inancımız sonsuz"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında dikkatli bir olacaklarını ifade ederek, "Artık lig dönemi, gerçek mücadele başlıyor. Böyle bir maçı oynayacak olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Benfica çok kaliteli bir takım. Büyük kulüpler. Çok saygı duyuyoruz ama kendi kalitemize de inancımız sonsuz. Çok iyi sezon öncesi dönem geçirdik. Bu maça kesinlikle hazırız. Böyle statta, böyle atmosferde, böyle büyük maça çıkacak olmaktan dolayı mutluyuz. İyi mücadele olacak. Mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta, kendi taraftarımız önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz” dedi.

Maça hazır olduklarına söyleyen Cocu, "Yarınki maça hazırız. Hazırlık döneminde çok hazırlık maçı oynadık. Felsefenizi, futbolunuzu, oyununuzu geliştirebilmek için maçlara ihtiyacınız vardır. Art arda maçlar oynayarak, yolumuza devam edeceğiz. Oyuncu anlamında şu anda geçen sezona göre çok da değişiklik olmadı ama burada yeni bir antrenör, yeni bir antrenman ve yeni bir oyun tarzı var. Oyuncularımızın çalışmasından ve gayretinden mutluyum. Özellikle son maçlarda niyetimizi, neler yapmak istediğimizi gösterdik. Avrupa’da oynuyorsanız kolay takım yoktur. Siz her maçta maksimum seviyenizi göstermek mecburiyetindesiniz. Turu geçip adımızı Play-off’a yazdırmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama bu saygı korkudan değil. Kalitemize inanıyoruz ve son dakikaya kadar iyi bir sonuç almak için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.