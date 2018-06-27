Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 11:57

Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Phillip Cocu, eski takımı PSV Eindhoven ile vedalaştı.

Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı

27 Haziran 2018 11:57


Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven’dan ayrılarak Fenerbahçe’nin başına geçen Phillip Cocu, kendisini sarı-lacivertli yapan imza için İstanbul’a geliyor. Hollandalı teknik adam, imza öncesinde PSV Eindhoven ile vedalaştı. Hollandalılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cocu’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Açıklamada PSV’de görev yaptığı arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğraf paylaşıldı.


Cocu, bugün saat 18.30’da Ülker Stadyumu’nda kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç