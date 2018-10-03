Phillip Cocu'dan istifa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ali Koç'un istifasını istediği iddialarına cevap vererek, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü doğru değil bu durum. Ali Koç ile böyle bir şey görüşmedik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda sahasında Spartak Trnava ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Phillip Cocu ve oyuncu Hasan Ali Kaldırım basın toplantısı düzenledi.

Cocu, yarın kendileri için çok önemli bir maç olacağını belirterek, “Bu önemli maç için görüşlerimi belirtmeden önce, ligde oynadığımız son maçta sizin sorularınızı cevaplayamadığım için üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Çok duygusal bir zamandı benim için. Ama bugün burada sizin sorularınızı cevaplayacağım. Zagreb'de iyi değildik. Kendi sahamızda oynadığımız son lig maçında ise iyiydik ama skoru alamamıştık. Yarın önemli bir maç olacak. Çalışkan ve mücadele eden bir takımla oynayacağız. Kalitemizi göstermemiz gereken bir maç olacak” diye konuştu.

"Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez"

Fenerbahçe'nin ne zaman ayağa kalkacağıyla ilgili bir soruya ise Hollandalı çalıştırıcı, “Ayağa kalkmayı en erken şekilde başarmaya çalışacağız. Herkes çok çalışıyor. Kimse bu durumdan mutlu değil, mutlu olamaz. Özellikle taraftar bu durumdan mutlu olamaz. Yönetim de mutlu değil. Sadece bireysel olarak performans almamalıyız futbolculardan. Takım halinde bu işi başarmalıyız. Bireysel olarak kesinlikle mümkün değil başarmak. Bu değişimi hep birlikte yaparak başarıya ulaşacağız. Hem saha dışında hem sahada bu değişimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için olması gereken bir durum değil. Buradan çıkmak istediğimizi kesinlikle göstermeliyiz. Son maç hayal kırıklığıydı. Yarın yine bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Son derece kritik bir maça çıkacağız. Önümüzde iç sahada oynayacağımız iki maç var ve bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermek açısından önemli maç olacak. Herkes bu baskıyı hissediyor. Biz bu durumdan çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Skrtel aramıza döndü"

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Martin Skrtel'in oynayıp oynamayacağıyla ilgili olarak, “Aramıza döndü. Antrenmanlara katıldı. Döndüğü için mutluluk yaşıyoruz" dedi. Rakipleri Spartak Trnava ile de görüşlerini aktaran tecrübeli hoca, şunları söyledi:

"Rakibimiz, Anderlecht gibi bir takımı mağlup etti. Onları izlerken takım ruhunu gördüm. Sonuna kadar savaşıyorlardı. Bütün yüreklerini sahaya koyarak kalelerini savundular. Lig maçlarına baktığımızda biraz şanssız olduklarını gördüm. Belki bizle biraz kıyaslayabiliriz.”

"Aramızda böyle bir konuşma gerçekleşmedi"

Ali Koç'un istifasını istediğiyle ilgili bir soruya ise Hollandalı teknik adam, “Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü doğru değil bu durum. Ali Koç ile aramızda öyle bir konuşma gerçekleşmedi. Biz bir yolculuğa çıktık. Hepimizi etkiliyor bu durum. Bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Biz sadece şu an yarınki maçı bekliyoruz” diye konuştu.

Hasan Ali Kaldırım: "Fenerbahçe'nin genlerinde böyle bir başlangıç ve yenilgiler olamaz"

Hasan Ali Kaldırım ise Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadıklarını belirterek, “Yarınki Spartak Trnava maçı daha da önem kazandı. İç sahada mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şu an bulunduğumuz durumun farkındayız. Gruptan çıkabilmek için hepimizin biraz daha takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Takım içinde birbirimizle konuşup, toplantılar yapıyoruz. Bireysel olarak hepimizin bir üst seviyeye çıkması lazım. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Bu sürecin sancılı olacağını biliyorduk ama Fenerbahçe genlerinde böyle bir başlangıç ve yenilgiler olamaz” dedi.

Her zaman kendisini hazır tutmaya çalıştığını söyleyen Kaldırım, “100'de 100 hazır olmaya çalışıyorum. Bu takım sporu. Ben sadece kendi üzerime düşeni yapıyorum. Bazen başarılı olunur, bazen olunmaz. Beşiktaş maçında belki ben iyi oynadım ama berabere kaldık. Sadece ben değil, takım arkadaşlarımla birlikte bir adım daha atmamız gerekiyor” diye konuştu.