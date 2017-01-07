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07 Ocak 2017 15:00

Pierre Loti’de kartpostallık kar manzarası

Pierre Loti’de kartpostallık kar manzarası

07 Ocak 2017 15:00

İstanbul’da dün akşam itibariyle başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle İstanbullular zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da kartpostallık görüntülerin oluşturduğu kar manzarasının tadını çıkardı.
Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu kent genelinde yaşanan olumsuzlukların yanı sıra, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Eşsiz İstanbul manzarasıyla turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi yağan kar ile beyaza büründü. Tarihi Pierre Loti Tepesi’nde kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluştururken, karın keyfini her zamanki gibi çıkaran çocuklar oldu. Bazı vatandaşlar ise manzaraya karşı öz çekim yaptı.
3 yıldır her kar yağdığında Pierre Loti Tepesi’ne gelen abla kardeş bu yıl da geleneklerinden vazgeçmedi. Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu Pierre Loti Tepesi’nde manzaraya karşı çaylarını yudumlayan abla kardeş, her zaman geldikleri masada hatıra fotoğrafı çekildi.
Her zaman bu manzarayı bulamadıklarını ifade eden Aslı Yıldırım, "Bu manzarayı bulmuşken değerlendirelim, fotoğraf çekmeye gelelim dedik. Kardeşimle birlikte bugün buraya geldik. Buraya zor şartlarda geldik maalesef. Bu 3’üncü yılımız. Her yıl kar yağdığında aynı masaya geliyoruz" dedi.
Karın keyfini çıkarmak için Pierre Loti’ye geldiklerini ifade eden Arzu Yıldırım ise, "Bugün kar yağışı nedeniyle iş olmadı. Biz de kardeşimle beraber buraya gelelim dedik. Bir ara gelmekten vazgeçmeyi düşündük ama sonra her zaman bu kadar kar yağmadığını söyledik ve buraya geldik. Teleferik de çalışmıyordu, yürüdük" şeklinde konuştu.



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