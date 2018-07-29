Piknikçilere gökkuşağı sürprizi havadan görüntülendi

Piknikçilerin üzerinde beliren gökkuşağı havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan bir görüntü ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Alibeyköy Barajı’nda yapılan mesire alanı, düzenlenen törenle halkın hizmetine açıldı. İçinde parklar, piknik alanları ve yürüyüş alanları bulunan dev mesire alanında vatandaşlar doğayla buluşma fırsatı yakalıyor. Özellikle yaz aylarında öğrencilerin ve ailelerin, şehrin gürültüsünden ve kirliliğinden kaçabileceği bir alan olarak göze çarpan mesire alanının yapımı iki yıl sürdü. Piknik için alana gelen vatandaşlar gökkuşağı sürprizi ile karşılaştı. Gökkuşağı havadan görüntülenirken, ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı.

Açılış programında çeşitli çocuk oyunları ve illüzyon gösterilerinin yanı sıra, ailelerde piknik yapıp gönüllerince eğlendi. Mesire alanının açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Mesire alanının 24 saat hizmet verebileceğini belirten Başkan Usta, “Yapımı iki sene sürdü. Şu anda yeni faaliyete yetiştirebildik. Burası Gaziosmanpaşa’nın sınırında, İstanbul’un merkezinde bir mesire alanı olarak kullanacağımız, içinde istirahat yerleri, piknik alanları, seyir terasları, etkinlik alanları ve hizmet mekanları bulunan, dinlenme tesisi olarak dizayn ettiğimiz bir mesire alanı. Halkımıza açık hizmet verecek. Vatandaşın talebi doğrultusunda 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edildi. Gaziosmanpaşa’ya denizi, gölü getiren bir nokta" diye konuştu.

"Çocukları ekranlarla değil akranlarla buluşturma programı yapıyoruz"

Mesire alanının her yaştan kesime uyduğunu belirten Başkan Usta, “Gaziosmanpaşa çok yoğun bir şehir. Böyle geniş mekanları fazla olmayan bir şehir. Burası da Gaziosmanpaşa’dan yürüme mesafesinde olan bir yer olunca vatandaşlarımızın bu konudaki ilgi ve alakası çok güzel ve sevindirici. Biz de vatandaşlara böyle güzel bir mekanı hizmete sunduğumuz için çok mutlu oluyoruz. İnşallah Gaziosmanpaşalılar için hayırlı bir hizmet mekanı olur. Burası hafta sonu ve yazları özellikle ailelerin, çocukların dinlenme mekanları. Yaşlılar için dinlenecekleri bir mekan. Çocuklar için etkinlik alanları, programlar ve etkinlikler burada çocukları eğlendirmiş olacak. Çocukları ekranlarla değil akranlarla buluşturma programı yapıyoruz. Burada diğer mahallelerden gelen arkadaşlarıyla burada eğleniyorlar. Bizde ailelerin enerji depolamalarına, stres atmalarına yönelik bu mekanı onların tercih etmelerini arzu ediyoruz" dedi.

“Vatandaşlar da mesire alanını oldukça beğendi"

Ailece oturup kalkabilecekleri güzel bir alan olduğunu söyleyen Fatma Kılıç, “Çok güzel biz çok beğendik. Böyle bir imkan sunduğu için belediyemize de teşekkür ediyoruz. Hem bizler için yakın, hem çoluk çocuğumuzun güvenliği için oyun alanları, ailece oturup kalkabileceğimiz rahat bir alan olması çok güzel. Zaten yaz aylarında bilgi evlerine gönderiyoruz çocukları. Dersler devam ediyor. Boşluk yok çocuklara" dedi.

Piknik alanının yapımında bulunanlara teşekkür eden Zeynep Çetin ise, “Burası güzel, gürültüden uzak, baraja karşı. Doğayla iç içe. Teşekkür ediyoruz yapanlara, emeği geçenlere. Hafta sonunu geçirmek için gayet güzel. Hem yakın" diye konuştu.