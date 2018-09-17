Pilot olmak isteyenlere müjde

Ek yerleştirmelerde, GAÜ pilotaj bölümünü ilk 3 tercihinde yazan adaylara; ATPL ücretlerinde, Akpınar Eğitim Vakfı'ndan %25 burs imkanı sağlanacak.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Akpınar Eğitim Vakfı tarafından ek yerleştirmelerde, GAÜ Pilotaj bölümünü ilk 3 tercihinde bulunduran adaylara %25 burs imkanı sağlıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada üniversite ek yerleştirmelerinde, GAÜ Pilotaj bölümünü ilk 3 tercihinde yazan adaylara, hem üniversite eğitimine, hem de ATPL ücretine Akpınar Eğitim Vakfı tarafından %25 burs sağlanacağı belirtildi. Verilecek olan bursun, bursuz kontenjanlarda geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, adayların bursu kazanabilmeleri için ilgili GAÜ bölümünü ilk 3 tercihi arasında bulundurmasının yeterli olduğu vurgulandı

GAÜ pilotaj bölümü, Türkiye çapında, en iyiler arasında!

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu ve Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA), geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'den aldığı tam yetki ile, mevcut uçuş ve yetki belgelerine ek olarak; CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (aletli uçuş yetkisi), IRI (öğretmen eğitimi) yetkilerini de ekledi. KKTC'de pilotaj eğitiminde bu yetkilere sahip tek üniversite olan GAÜ, Türkiye çapında ise en iyiler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamda bulunan GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları, GAÜ Pilotaj bölümü ve GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi olarak, artan öğrenci sayısı nedeniyle, uçak filosunu artırmak için gerekli işlemleri başlattıklarını belirterek, almış oldukları yeni yetkiler ile birlikte bu sayının daha da artacağını söyledi. Muhtaroğulları, en kısa zamanda Kıbrıs uçuşlarını da başlatmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek,“Gelişmelerin GAÜ ailemize hayırlı olmasını diler, ekibime ve öğrencilerimize güzel uçuşlar dilerim” dedi.

Muhtaroğulları İstanbul'da hizmet veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi ve GAÜ Pilotaj Bölümünün, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı; Eğitim Organizasyonu Yetki Belgesine sahip (ATO - Approved Training Organization), KKTC merkezli ve onaylı, ilk uçuş okulu unvanınına sahip olduklarını ve şuanda bünyelerinde 2 adet DA 20, 2 adet DA 40, 1 Adet Cessna 172 bulunduğunu söyledi.