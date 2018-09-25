Pınar Çanakcı Danone Global yetenek yönetimi direktörü oldu

Danone Türkiye Ülke İK Direktörü Pınar Çanakcı, Danone Grubu'na Global Yetenek Yönetimi Direktörü olarak atandı. Yeni görevine 1 Ekim itibariyle başlayacak olan Çanakcı, Türkiye'de Ülke İK Direktörlüğü'nün yanı sıra Danone Su İK Direktörlüğü'nü de yürütüyordu.

Pınar Çanakcı kimdir?

1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Pınar Çanakcı, yüksek lisansını UC Berkeley Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 2001 yılında Mercer HR Consulting'te danışman olarak başlayan Çanakcı, 2004-2007 yılları arasında Turkcell'de Ücret ve Yan Haklar Yöneticisi olarak çalıştı. 2008 yılında Kimberly-Clark firmasında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü ve EMEA Bölgesi İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev alan Çanakcı, 2012 yılında Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi İnsan Kaynakları Direktörü oldu. 2016 yılında ise Danone Türkiye Ülke İK Direktörlüğü görevine getirildi.