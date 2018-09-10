Pinhani ve Geveze İstanbullular ile buluşacak

Pinhani ve Geveze, 7'nci yaşını kutlayan Akbatı'nın kutlama etkinliğinde sahne alacak.

Akbatı, 7'nci yaşını misafirleriyle birlikte, Festival Park'ta düzenlenecek piknik ve tüm gün sürecek etkinliklerle kutlayacak. Kutlamada sahne alacak Geveze ve Orkestrası Fazla Mesai'nin ardından Pinhani de sevilen şarkıları ile misafirlere keyifli bir akşam yaşatacak.

Yapılan açıklamaya göre, 'Akbatı Pikniği', 15 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da başlayacak. Akbatı Festival Park alanında kurulacak birbirinden lezzetli yiyecek - içecek standları, hazırlanan ikramlar ve sürprizler misafirleri karşılayacak. Hem çocuklara hem de yetişkinlere özel olarak kurgulanan atölye alanları ve keyifli yarışmalar ile festival tadında bir gün yaşanacak.

Etkinlikte 'Küçük Prens' kukla tiyatrosu saat 13.30'da çocuklarla buluşacak. Türkiye'nin en başarılı radyo programcılarından ‘Geveze' ve ‘Fazla Mesai Orkestrası' 18.00'de günümüzün sevilen şarkıları ile sahne alacak. 20.30'da ise Pinhani konseri ile festival sona erecek.