Pinhani'den sünnet çocukları için konser

Bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan minikler, Pinhani Grubunun verdiği konserde doyasıya eğlendi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı'nda toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet konvoyu ile başlayan şölen, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan minikler düzenlenen çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi. Sünnet olan minikler için Alternatif Rock müziğinin sevilen isimlerinden Pinhani Grubu sahne aldı. Pinhani, sevilen parçalarını hem erkekliğe ilk adımlarını atan minikler için, hem de hayranları için söyledi.

“Çocuklar bizim geleceğimiz”

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Çocuklarla olmak çok güzel. Çocukların bugün düğünü, sünnet şölenimiz. Çocuklarımızın sünnetini 15 gün önce yaptık. Bölgemizdeki 7 özel hastane çocuklarımızın sünnetini ücretsiz olarak yaptı. Kıyafetlerini de belediyemiz aldı. Bugün de düğünlerini yapıyoruz. Yarın çocuklarımızı okula başlatıyoruz. Bu vesileyle bütün çocuklarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların mutlu günlerinde, erkekliğe ilk adımlarını attığı günde yanlarında olmak, bizim geleceğimizin teminatı olduğunu bütün Küçükçekmeceliler olarak haykırmak bizim için son derece gurur verici” diye konuştu.

“Çocuklar yeşil alanların artmasını istiyorlar”

Yeni projelerle çocuklar için daha kullanışlı alanlar yapmak istediklerini ifade eden Başkan Karadeniz, “Çocuklar yeşil alanların artmasını istiyorlar. Oyun oynayabilecekleri yerlerin artmasını istiyorlar. Tabi şehirler bu noktada aslında biraz “Sos” veriyor. Çünkü maalesef istediğimiz kadar yeşil alan bulmakta zorluk çekiyoruz. Yapmış olduğumuz parkların kalitesini arttırarak, macera parkı gibi yeni konseptler oluşturarak, sosyal tesisler oluşturarak, okullarımızın bahçesinin daha kullanışlı hale getirilmesini sağlayarak çocuklarımız için daha güzel Küçükçekmece'yi var etmeye çalışıyoruz” dedi.