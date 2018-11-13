Pirinççi'de 50 yıllık imar sorunu çözüldü

İnsan odaklı yatırımlarla birçok ödüllü çalışmalara imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Pirinççi Mahallesi'nin tapu ve imar sorununun çözüldüğü müjdesini verdi.

Pirinççi'de tapu ve imar sorunu tarihe karışıyor

Pirinççi Mahallesi'nde yaşanan tapu ve imar sorununun çözümü için Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla Belediye Planlama Müdürlüğü bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda 50 hektarlık bir alan üzerinde başlatılan çalışmalar tamamlanarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı oluşturuldu.

29 adet kurum ve kuruluştan görüş toplandı

Planlama sürecinde 29 adet kurum ve kuruluştan görüş toplandı. Kurum ve kuruluş görüşleri toplanırken alanın tüm mülkiyet haritası, fotoğraf çalışmaları ile arazi tespiti, vatandaşlar ile irtibat kurularak taleplerin değerlendirilmesi aşamaları ve plan için taslak çalışmaları yapıldı.

Plan kapsamında Ortaokul alanı, İlkokul Alanı, Anaokulu alanı, Camii, Sağlık Tesisi, Halk Eğitim Alanı, Kültürel Tesis, Park ve Yeşil Alan, İdari Hizmet Alanı, Yol ve Altyapı Hizmetleri, Konut ve Ticarethane yapılabilecek alanlar oluşturuldu.

Ayrıca söz konusu 50 hektarlık alanın mülkiyet haritası ve mülkiyet bilgi dökümleri hazırlandı, ayrıntılı jeolojik etüt yaptırıldı.

Böylece Pirinççi Mahallesi için kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de değerlendirilerek ileriye dönük, kapsamlı, modern bir planlama yapıldı.

Çalışmaların tamamlanması üzerine Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan Belediye Meclisi'nden geçen Pirinççi Mahallesi'nin planlarını onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) göndermek üzere imzaladı.

İBB Başkanlığı da bu planları Meclis'te onayladı. Projelerin hayata geçirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı bekleniyor.