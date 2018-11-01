Hazır müşteri avantajından yararlanmak isteyen yatırımcılara kapısını yeni fırsatlarla açarak, pırlanta gibi iş vaad ediyor. Kiralamadan anahtar teslime kadarki tüm süreci profesyonel ekiplerle yöneten marka, ürün tedariğinde de uygun fiyat ve taksit avantajları ile yatırımcısının elini güçlendiriyor.

Lizay Pırlanta Franchise Direktörü Çağatay Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin dört bir yanına mağaza açarak bayi ağımızı hızla genişletmek ve karlı bir yatırım imkânına sahip olacağını bildiğimiz yatırımcılarla güçlerimizi birleştirmek istiyoruz. 2019 yılının ilk çeyreğine kadar 20 yeni franchise mağazası açma hedefimizle birlikte yurt dışında yapacağımız benzer projelerimize start veriyoruz” dedi.

Franchise sistemi kapsamında mağaza açmak isteyen yatırımcıların altın ve pırlanta grubunda zengin ürün çeşitliliği, ulusal ve uluslararası standartlarda ve kalitede ürünlere sahip olma, ulusal düzeyde reklam ve tanıtım olanaklarına sahip olma gibi avantajlarının olacağını vurgulayan Çetin, “Mağazalarımız için Avm içerisinde giriş katı tercihimiz olurken, caddelerde ise ana lokasyonlarda olmasına önem veriyoruz. Ortalama 50 metrekare olmasına önem verdiğimiz mağazalarımız da iş ortaklarımızın inovatif desteklerle maksimum karlılık sağlayacağından şüphemiz yok ” dedi.