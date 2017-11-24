Pırlanta kalpli öğretmenlere anlamlı ziyaret

Lizay Pırlanta ekibi 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla geleceğin mimarları öğretmenleri unutmayarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Öğretmenlere kutlama ziyaretinde bulunan Genel Koordinatörü Gürkan Demirören ve Kurumsal İletişim Uzmanı Emine Gürcan öğretmenlerin pırlanta kalpli olduğunu ifade ederek onların değerinin hiçbir hediyeyle paha biçilemez olduğunu söyledi. Kutlama ziyaretinde öğretmenliğin en kutsal meslek olduğunu vurgulayan Lizay ekibi, uzun yıllardır meslek hayatında öğrenci yetiştirmiş öğretmenlere çeşitli hediyeler vererek fedakarlıkları nedeniyle kendilerine teşekkür etti.