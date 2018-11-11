Piyalepaşa Bulvarı'nda feci kaza: 1 yaralı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda aşırı hızla giden bir otomobil, önce 2 otomobile, ardından yanındaki minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Berkay D. (21), 17 FS 448 plakalı otomobiliyle Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan istikametine doğru aşırı hızlı bir şekilde ilerlerken yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, İSTAÇ otobüs durağı yanında bulunan araçlara çarparak durabildi. Park halindeki 58 VL 312 plakalı araca çarparak savrulan otomobil, 06 EV 7679 plakalı araca ve ardından 34 BKV 600 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada yol kenarında bulunan Hikmet Mutlu isimli kadın hafif yaralandı. Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.