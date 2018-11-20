Piyano eserlerine Anadolu enstrümanları eşlik edecek

00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde (AOSM) sahne alacak.

Avusturya'da bulunan müzik ve drama sanatları üzerine yoğunlaşan Salzburg Mozarteum Üniversitesi konser piyanistliği mezunu, uluslararası çapta ödül sahibi piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, ilk solo albümü “Rachmaninov Anatolian Project” ile 29 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00'da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde (AOSM) sahne alacak.

Anadolu enstrümanlarıyla aranje edildi

Tanrıdağlı, 20'nci yüzyılın tanınmış piyanist ve bestecilerinden Tatar asıllı Sergey Rachmaninov'un solo piyano eserleri ve lied'lerini (şarkı), Anadolu enstrümanlarıyla buluşturduğu albüm projesinde, bir Doğu-Batı sentezi çalışması ortaya çıkardığını ifade ediyor. Genç piyanist, özellikle sanatçının gençlik yıllarına ait bestelerde, Tatar köklerine ait notaların daha çok hissedildiğini söyleyip albümün eser seçimi sırasında buna dikkat ettiğini söylüyor. Doğu etkileri taşıyan bu besteler, Anadolu enstrümanlarına aranje edilirken eserlerin formları da orijinal haliyle korunuyor.

Yarısı solo, yarısı trio olan “Rachmaninov Anatolian” albümünden oluşan konser seçkisinde sanatçıya, Avrupa'da da büyük başarı gösteren bariton Erkut Cantürk, yaylı tambur ile perdesiz gitarda Cenk Erdoğan ve dudukta Ertan Tekin eşlik edecek.