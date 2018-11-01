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PKK'ya para toplayan bir kişi Danimarka'ya kaçarken yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK adına para topladığı ileri sürülen bir kişi, Danimarka’ya gitmek üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK adına para topladığı ileri sürülen bir kişi, Danimarka'ya gitmek üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.


Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK adına Danimarka'da haraç alıp para toplayan Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (DKTM) yapılanma ve finansal faaliyetler komisyonunda görevli A.K.'nın 16 Ekim'de İstanbul'a giriş yaptığını tespit etti. Türkiye'ye girişinin ardından istihbarat ve terör polisince adım adım takip edilen PKK'lı A.K., dün Danimarka'nın Kopenhag kentine gitmek üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.


Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirilen örgüt üyesi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Emniyet kaynakları, A.K.'nın PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla yurt dışında çeşitli faaliyetler yürüttüğünü öne sürüyor.

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