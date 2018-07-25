Plaj Futbolu Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu

Beyaz Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa Plaj Futbolu müsabakaları için milli takımın kadrosu açıklandı. 26 Temmuz’da Teknik Direktör Emrah Aykurt ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas önderliğinde toplanacak olan milliler, 31 Temmuz’a kadar çalışmalarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

Rakipler Beyaz Rusya, İtalya, Polonya

Plaj Futbolu Milli Takımı, 1 Ağustos’ta Beyaz Rusya’ya geçecek. Minks’te düzenlenecek olan etapta 3 Ağustos’ta Beyaz Rusya, 4 Ağustos’ta İtalya ve 5 Ağustos’ta da Polonya ile karşılaşacak. Maç programı ise şöyle:

03 Ağustos Cuma

TSİ 18.30 Beyaz Rusya - Türkiye

04 Ağustos Cumartesi

TSİ 17.15 Türkiye - İtalya

05 Ağustos Pazar

TSİ 17.15 Polonya - Türkiye

Plaj Futbolu Milli Takımı’nın kadrosunda ise futbolcular bulunuyor:

Kaleciler

İsmail Turhan (Arsuz Karaağaç Spor 1967 / Seferihisarspor)

Mehmet Aşlamacı (Elbistan Belediye Spor / Alanyaspor)

Mustafa Sevindik (Bahçe Konut İnşaat)

Defans

Erkan Anzaflıoğlu (Seferihisarspor / Seferihisarspor)

Recep Demir (Atakum Belediyespor / Seferihisarspor)

Semih Türkmen (Narlıdere Belediyespor / Seferihisarspor)

Sinan Üzen (Erciş Belediyespor/ Erciş Belediyespor)

Volkan Yeşilırmak (Erciş 1 Nisanspor / Seferihisarspor)

Yasin Bağcı (Elbistan Belediyespor / Alanyaspor)

Forvet

Barış Terzioğlu (Seferihsiarspor / Güzelbahçe Belediyespor)

Cem Keskin (Alanyaspor)

Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediyespor / Alanyaspor)