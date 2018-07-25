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25 Temmuz 2018 16:50

Plaj Futbolu Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı’nın 3-5 Ağustos tarihleri arasında Beyaz Rusya’da düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

Plaj Futbolu Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu

25 Temmuz 2018 16:50


Beyaz Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa Plaj Futbolu müsabakaları için milli takımın kadrosu açıklandı. 26 Temmuz’da Teknik Direktör Emrah Aykurt ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas önderliğinde toplanacak olan milliler, 31 Temmuz’a kadar çalışmalarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek.



Rakipler Beyaz Rusya, İtalya, Polonya


Plaj Futbolu Milli Takımı, 1 Ağustos’ta Beyaz Rusya’ya geçecek. Minks’te düzenlenecek olan etapta 3 Ağustos’ta Beyaz Rusya, 4 Ağustos’ta İtalya ve 5 Ağustos’ta da Polonya ile karşılaşacak. Maç programı ise şöyle:


03 Ağustos Cuma


TSİ 18.30 Beyaz Rusya - Türkiye



04 Ağustos Cumartesi


TSİ 17.15 Türkiye - İtalya



05 Ağustos Pazar


TSİ 17.15 Polonya - Türkiye



Plaj Futbolu Milli Takımı’nın kadrosunda ise futbolcular bulunuyor:


Kaleciler


İsmail Turhan (Arsuz Karaağaç Spor 1967 / Seferihisarspor)


Mehmet Aşlamacı (Elbistan Belediye Spor / Alanyaspor)


Mustafa Sevindik (Bahçe Konut İnşaat)



Defans


Erkan Anzaflıoğlu (Seferihisarspor / Seferihisarspor)


Recep Demir (Atakum Belediyespor / Seferihisarspor)


Semih Türkmen (Narlıdere Belediyespor / Seferihisarspor)


Sinan Üzen (Erciş Belediyespor/ Erciş Belediyespor)


Volkan Yeşilırmak (Erciş 1 Nisanspor / Seferihisarspor)


Yasin Bağcı (Elbistan Belediyespor / Alanyaspor)



Forvet


Barış Terzioğlu (Seferihsiarspor / Güzelbahçe Belediyespor)


Cem Keskin (Alanyaspor)


Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediyespor / Alanyaspor)




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