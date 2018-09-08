Plakseverler Kadıköy’de buluştu

70’li, 80’li yıllar dönemine ait şarkıların atmosferinde gerçekleştilen etkinlikte Türk sanat Müziği’nin duayen ismi Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşı da kutlandı.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri başladı. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte plakseverler biraraya geldi.

Plak Günleri’nde 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşı da kutlandı. Senar’ın 1967 model Anadol marka arabası etkinlik alanında yer alırken, sanatçının Türk Sanat Müziği’ne damga vurmuş şarkıları da çalındı. 70’ler, 80’lere ait pek çok plağın yer aldığı etkinlikte unutulmayan şarkılar nostalji yaşattı.

"Plağa son derce büyük bir ilgi var"

Plakseverleri Kadıköy’e davet eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu sene 3’üncüsü yapılıyor. Bir ve ikincisinde 50 bine yakın insan gelmişti. Bu sefer de ciddi bir insan gelecek. İnsanlar müziği seviyor, plağı ayrıca seviyor. Plaklar müziğin evlerimize girmesini, yanımıza gelmesini sağladı. 26 tane stant var. Plağa son derce büyük bir ilgi var. Özellikle mesela 70’ler, 80’ler dönemine ait şarkılar dilden dile devam ediyor” dedi.

Plaksever Haldun Arcan, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eskiden beri plak topluyorum. 60’lı yıllardan beri topluyorum. Güzel bir fırsat hepsi bir arada olunca çeşit çok olunca yararlanmaya çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi üç senedir yapıyor. Çok güzel bir şey yaptı. Kalıcı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Baba Zula konseri ile sona erecek

Yoğun ilginin gösterildiği Plak Günlerinde, taş plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için düzenlenecek oturumlarda dönecek. Ayrıca radyocu Gülşah Güray ve Kanat Atkaya “Radyocular Plakları Anlatıyor” söyleşisinde plak dünyasına dair bilgilerini paylaşacak.Etkinlikte her iki gün de konserle sonlanacak. 8 Eylül Cumartesi 20:00’de ‘Gözyaşı Çetesi’; 9 Eylül Pazar günü ise Baba Zula konser verecek.