Plastik ambalaj teknolojileri kongresi gerçekleşti

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi'nde ambalaj sektörünün geleceğini masaya yatırdı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun tek kullanımlık plastik yasağı ile ilgili aldığı kararda çevrenin bahane edildiğini, plastik sektöründe Türkiye ile rekabet edilemediği için böyle kararlar verildiğini söyledi.

PAGEV, bu sene 5'incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi'nde ambalaj sektörünün geleceğini masaya yatırdı. Türkiye ve yurtdışından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrenin ana teması 'Geleceğin Ambalajları' oldu. Plastik ambalaj sektörünün A'dan Z'ye mercek altına alındığı kongreye PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Başkanı Osman Acun, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Başkanı Fahri Özer ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir katıldı.

"Yıl sonunda plastik ambalaj üretimi 14,1 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz"

Kongrede yapılan açıklamada plastik ambalaj sektörünün 2017 yılında, 3,8 milyon ton ve 12,7 milyar dolarlık üretime ulaştığı belirtilirken, PAGEV Başkanı Eroğlu, plastik ambalaj sektörü rakamlarıyla ilgili; "Türkiye'de toplam ambalaj sektörü üretiminden plastik ambalajlar yüzde 35 pay alarak liderliğini sürdürüyor. Ambalaj tüketim rakamlarında da plastikler yine ilk sırada yer alıyor. Son 5 yıldır büyüme ivmesi sürdüren plastik ambalaj sektörümüz, 2017 yılında miktarda 3,8 milyon ton ve değerde 12,7 milyar dolarlık üretime ulaştı. Firmalarımızın 2018 yılının ilk çeyreğinde ise bin 391 milyon ton ve 5,5 milyar dolarlık plastik ambalaj üretimi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yıl sonunda plastik ambalaj üretiminin miktar bazında yüzde 8,7 artışla 4,1 milyon tona, değer bazında ise yüzde 11,1 yükselişle 14,1 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 66 olan plastik ambalaj sektörü ihracat açısından da önemli bir potansiyel barındırıyor. 2017 yılında 915 bin ton ve 2,38 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracat ettik. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracatımızda ciddi bir artış yaşandığı miktarda yüzde 10,7 yükselişle 237 bin ton, değerde ise yüzde 21 artışla 646 milyon dolarlık ihracat yapıldığı görülüyor. Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve İsrail en çok ihracat yapılan ülkeler olarak dikkat çekti” dedi.

"AB'nin biyoplastik tekelleri işbaşında"

Plastik sektöründe Türkiye ile rekabet edilemediği için doğanın bahane edildiğine dikkat çeken Yavuz Eroğlu, "Avrupa Parlamentosu'nun tek kullanımlık plastik yasağı ile ilgili aldığı kararda çevre bahane ediliyor. Bu tamamen ekonomik bir karardır. Tasarıya imza atan ülkeler kendi ülkelerindeki sanayinin durumuna göre karar aldı. Avrupa Parlamentosu, başta Türkiye olmak üzere plastik üretiminde rekabet edemediği ülkelerden ithalatı önlemek için böyle bir karar aldı. Nitekim Türkiye son 8 yılda plastik mamül üretiminde büyük atılım gerçekleştirerek Avrupa'da ikinci büyük üretici konumuna yükseldi. AB bu yasa ile pipet, kulak çubuğu, çatal, kaşık, bıçak gibi plastik sektörünün binde 1'ini kapsayan ürünleri yasaklarken neden hali hazırda rekabet edebildiği ürünleri kapsam dışı bırakmıştır. AB ülkeleri rekabet edemedikleri için ithal etmek zorunda kaldıkları ürünler yerine kendi üretimleri olan üstelik pahalılığıyla da dikkat çeken biyoplastik malzemesini satmak için bu yasağı getirmeye çalışıyorlar. AB'nin biyoplastik tekelleri işbaşındadır. Türkiye'nin büyük ihracatçı olduğu bu ürünlerde rekabetçiliğimizi düşürecek ve istihdamı baltalayacak, firmaların üretim ve yatırımını engelleyecek söylemler yapılmadan muhakkak sektörden doğru bilgilendirmeler alınmalıdır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.